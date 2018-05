DENVER (CBS4)– Education has emerged as the top issue in this year’s Democratic primary for governor.

The three leading candidates all have ads touting their education credentials.

Incumbent Congressman Jared Polis also makes some big promises of higher pay for teachers and all-day school for kindergartners.

Can he deliver if elected?

Shaun Boyd has the answer in this Reality Check.

Boyd's sources for this Reality Check are as follows:

