Denver Nuggets Release 2017-2018 Schedule

DENVER (CBS4)– The Denver Nuggets released their 2017-2018 schedule on Monday afternoon.

The Nuggets play five of their first seven games on the road, and have a seven-game road trip from March 17 to March 30.

The games in all caps indicate home games. All game times listed are Mountain Time Zone regardless of where the game is played.

OCTOBER

18 Wed. at Utah 7:00 PM ALT

21 Sat. SACRAMENTO 7:00 PM ALT

23 Mon. WASHINGTON 7:00 PM ALT

25 Wed. at Charlotte 5:00 PM ALT

27 Fri. at Atlanta 5:30 PM ALT

29 Sun. at Brooklyn 4:00 PM ALT

30 Mon. at New York 5:30 PM ALT

NOVEMBER

1 Wed. TORONTO 7:00 PM ALT

3 Fri. MIAMI 7:00 PM ALT

4 Sat. GOLDEN STATE 7:00 PM ALT

7 Tue. BROOKLYN 7:00 PM ALT

9 Thu. OKLAHOMA CITY 8:30 PM TNT

11 Sat. ORLANDO 7:00 PM ALT

13 Mon. at Portland 8:00 PM ALT

17 Fri. NEW ORLEANS 8:30 PM ESPN/ALT

19 Sun. at L.A. Lakers 7:30 PM ALT

20 Mon. at Sacramento 8:00 PM ALT

22 Wed. at Houston 6:00 PM ALT

24 Fri. MEMPHIS 7:00 PM ALT

28 Tue. at Utah 8:00 PM ESPN/ALT

30 Thu. CHICAGO 7:00 PM ALT

DECEMBER

2 Sat. L.A. LAKERS 7:00 PM ALT

4 Mon. at Dallas 6:30 PM ALT

6 Wed. at New Orleans 6:00 PM ALT

8 Fri. at Orlando 5:00 PM ALT

10 Sun. at Indiana 3:00 PM ALT

12 Tue. at Detroit 5:00 PM ALT

13 Wed. at Boston 5:30 PM ALT

15 Fri. NEW ORLEANS 7:00 PM ALT

18 Mon. at Oklahoma City 6:00 PM ALT

20 Wed. MINNESOTA 7:00 PM ALT

22 Fri. at Portland 8:00 PM ALT

23 Sat. at Golden State 6:30 PM ALT

26 Tue. UTAH 7:00 PM ALT

27 Wed. at Minnesota 6:00 PM ALT

30 Sat. PHILADELPHIA 7:00 PM ALT

JANUARY

3 Wed. PHOENIX 7:00 PM ALT

5 Fri. UTAH 7:00 PM ALT

6 Sat. at Sacramento 8:00 PM ALT

8 Mon. at Golden State 8:30 PM ALT

10 Wed. ATLANTA 7:00 PM ALT

12 Fri. MEMPHIS 7:00 PM ALT

13 Sat. at San Antonio 6:30 PM ALT

16 Tue. DALLAS 7:00 PM ALT

17 Wed. at L.A. Clippers 8:30 PM ESPN/ALT

19 Fri. PHOENIX 7:00 PM ALT

22 Mon. PORTLAND 7:00 PM ALT

25 Thu. NEW YORK 7:00 PM ALT

27 Sat. DALLAS 7:00 PM ALT

29 Mon. BOSTON 7:00 PM ALT

30 Tue. at San Antonio 6:30 PM ALT

FEBRUARY

1 Thu. OKLAHOMA CITY 8:30 PM TNT

3 Sat. GOLDEN STATE 7:00 PM ALT

5 Mon. CHARLOTTE 7:00 PM ALT

9 Fri. at Houston 6:00 PM ALT

10 Sat. at Phoenix 7:00 PM ALT

13 Tue. SAN ANTONIO 8:30 PM TNT

15 Thu. at Milwaukee 6:00 PM ALT

23 Fri. SAN ANTONIO 7:00 PM ALT

25 Sun. HOUSTON 6:00 PM ALT

27 Tue. L.A. CLIPPERS 8:30 PM TNT

MARCH

2 Fri. at Memphis 6:00 PM ALT

3 Sat. at Cleveland 5:30 PM ALT

6 Tue. at Dallas 6:30 PM ALT

7 Wed. CLEVELAND 8:30 PM ESPN/ALT

9 Fri. L.A. LAKERS 7:00 PM ALT

11 Sun. SACRAMENTO 3:00 PM ALT

13 Tue. at L.A. Lakers 8:30 PM ALT

15 Thu. DETROIT 7:00 PM ALT

17 Sat. at Memphis 6:00 PM ALT

19 Mon. at Miami 5:30 PM ALT

21 Wed. at Chicago 6:00 PM ALT

23 Fri. at Washington 5:00 PM ALT

26 Mon. at Philadelphia 5:00 PM ALT

27 Tue. at Toronto 5:30 PM ALT

30 Fri. at Oklahoma City 6:00 PM ALT

APRIL

1 Sun. MILWAUKEE 6:00 PM ALT

3 Tue. INDIANA 7:00 PM ALT

5 Thu. MINNESOTA 8:30 PM TNT

7 Sat. at L.A. Clippers 1:30 PM ALT

9 Mon. PORTLAND 7:00 PM ALT

11 Wed. at Minnesota 6:00 PM ALT